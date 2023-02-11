Власти обсудили с жителями Иркутского района проблемные вопросы электроснабжения

Жители Иркутского района страдают из-за перебоев электроснабжения Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос о проблеме энергоснабжения стал главной темой на встрече представителей власти с жителями Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Иркутский район – это динамично развивающаяся территория. Но на фоне интенсивного жилищного строительства, ввода в эксплуатацию многих социально-значимых объектов, наблюдается и существенный рост потребления электрической энергии и мощности. Многочисленные обращения граждан в связи с аварийными отключениями на электросетях требуют безотлагательных и эффективных решений, – говорится в сообщении.

На встрече с жителями сел Урик, Грановщины и Хомутово, власти отметили ответственность муниципалитетов за планирование развития территории и разработку градостроительной документации. Не меньшая доля ответственности лежит и на застройщиках – за обеспечение точек подключения к сетям бесперебойного электроснабжения. Одним из решений проблемы может стать модернизация системы электроснабжения конкретных населенных пунктов.