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НовостиОбщество11 февраля 2023 11:29

Уроженец Усть-Илимска Артем Назаров погиб в ходе спецоперации на Украине

В ноябре прошлого года Артем Назаров отправился на защиту мирных жителей Донбасса
Виктория КУДАЕВА
Артем Назаров погиб в ходе выполнения боевой задачи. Фото: ТГ-канал Анна Щекиной

Артем Назаров погиб в ходе выполнения боевой задачи. Фото: ТГ-канал Анна Щекиной

Во время спецоперации на Украине, выполняя боевое задание, погиб еще один житель Приангарья. На этот раз трагическая весть пришла в Усть-Илимск. 11 февраля здесь простились с Артемом Назаровым. Об этом в соцсетях сообщила мэр города Анна Щекина.

- От себя лично и от всех жителей Усть-Илимска выражаю глубокие соболезнования семье Артема Павловича Назарова. Гибель каждого бойца, участвующего в освобождении республик Донбасса, отзывается в наших сердцах болью и скорбью. Вечная память, - говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года Артем Назаров заключил контракт и отправился на территорию СВО. Но прослужив несколько месяцев, погиб в ходе выполнения боевой задачи. Известно, что молодой человек родился и вырос в Усть-Илимске.