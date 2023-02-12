Ушел из школы и не вернулся: в Иркутской области пропал подросток

В Иркутской области пропал подросток Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Иркутска о том, что его сын не вернулся домой из школы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своем телеграм канале.

- 15-летний подросток Владимир Перевалов учится в 7 классе. При себе сотовый телефон, который выключен, - говорят в МВД.

В числе примет ребенка: европейский тип лица, на вид 13 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые короткие, глаза зеленые.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 18-летний житель Бурятии убил пожилую соседку из-за личной неприязни. Он нанес женщине ножевые ранения будучи в состоянии алкогольного опьянения. Женщина скончалась через некоторое время после того как ее доставили в районную больницу, говорят в следственном комитете Республики Бурятия. Заведено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Полиция убедительно просит жителей Иркутской области, если кто-то обладает какой-либо информацией, сообщить в дежурную часть ОП-1 МУ МВД России «Иркутское» 89992304001, 83952411164