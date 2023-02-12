С начала года на пожарах в Иркутской области погибли 35 жителей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С начала 2023 года в Иркутской области произошло 607 пожаров. В них погибли 35 жителей, пострадали еще 18. Спасти удалось 177 человек. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Только за прошедшие сутки, 11 февраля, в регионе произошло 12 пожаров. Загорались хозяйственная постройка, частный дом, садовый дом, автомобиль, - говорят в МЧС.

Так, частный жилой дом в селе Будагово загорелся ночью. Соседи обнаружили пожар, когда деревянный дом площадью горел изнутри, а из окон шел дым.

К сожалению, на кровати нашли погибшего хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Кроме этого, на пожаре в селе Барлук Куйтунского района на пожаре погибла женщина. Основная версия произошедшего - короткое замыкание.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что еще одну ледовую переправу открыли сотрудники МЧС в Иркутской области.