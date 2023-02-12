Вонзили нож в спину и скинули в реку: в Иркутской области семейная пара предстанет перед судом за убийство женщины

В Иркутском районе семейная пара предстанет перед судом за жестокое убийство 39-летней женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе семейная пара предстанет перед судом за жестокое убийство женщины. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

-Уголовное дело завели в отношении 31-летнего мужчины и его 24-летней супруги. Они обвиняются в убийстве, совершенном с особой жестокостью, - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, все произошло в ночь с 5 на 6 октября 2022 года. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между супругами и 39-летней женщиной возник конфликт. В результате пара жестоко избила потерпевшую, после чего мужчина вонзил ей нож в спину.

После этого супруги привели потерпевшую к реке, где нанесли еще не меньше 15 ударов ножом. Женщина умерла на месте происшествия. После этого обвиняемые перетащили тело в реку и скрылись.

Спустя некоторое время об исчезновении женщины заявил её сын. В ходе розыска следователи нашли тело и нож в реке. Вскоре причастные к убийству были задержаны и доставлены в следственный отдел.

Супруги были заключены под стражу. Теперь уголовное дело направлено в суд.