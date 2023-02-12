В 2024 году начнут строить две поликлиники в Иркутском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", до 2025 года в Иркутском районе хотят построить две поликлиники, провести капитальные ремонты в существующих медицинских учреждениях и возвести новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Об этом сообщила замминистра здравоохранения области Галина Синькова.

-В 2023 году профинансируют проектно-изыскательные работы на строительство поликлиники в рабочем поселке Маркова и детской поликлиники в селе Хомутово, - поясняют власти.

Эти объекты будут рассчитаны на 350 посещений в смену. Сейчас администрация района проводит работу по формированию земельного участка под поликлинику в селе Хомутово. Что касается медучреждения в поселке Маркова, то уже ведется его проектирование.

Обе поликлиники начнут строить в 2024 году, добавляют власти.

Ранее сообщалось, что 12 модульных отелей откроют в Ольхонском районе в 2023 году.