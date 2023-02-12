В Иркутской области на 4% возросла молочная продуктивность коров Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За 2022 год во всех категориях хозяйств Иркутской области произвели 459,9 тысячи тонн молока. Такой объем надоя обусловлен увеличением продуктивности коров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. - Продуктивность коров в сельхозорганизациях за 2022 год выросла и составила 6559 килограмма молока на одну фуражную особь, что выше уровня прошлого года на 4%, - говорят в министерстве.

Отмечается, что по производству молока наш регион находится на пятом месте в Сибирском федеральном округе, а по надою молока - на четвертом.

В целом по стране Иркутская область занимает 31-е место по производству молока.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2024 году начнут строить две поликлиники в Иркутском районе. Объекты будут рассчитаны на 350 посещений в смену. Поликлиники появятся в селе Хомутово и поселке Маркова.