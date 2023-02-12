Надворные постройки и приусадебный участок подтопило в Солзане Слюдянского района Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Наледевые воды подтопили приусадебный участок и две надворные постройки на улице Терешковой в населенном пункте Солзан Слюдянского района. Это произошло из-за промерзания русла ручья. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Проводилась прокопка траншеи в русле ручья и водоотведение от участка. Администрация Байкальского городского поселения решает вопрос о привлечении от сторонней организации тяжелого экскаватора для углубления русла ручья, - прокомментировали в МЧС.

Схожая ситуация в поселке Большая Тарель Качугского района. Там из-за промерзания русла реки Тарель произошло подтопление двух приусадебных участков. Угрозы подтопления жилых домов нет, добавили в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 3,7 тысячи тонн снега за сутки убрали с дорог и мостов Иркутска. Для уборки улиц задействовали около 200 рабочих и 70 единиц специализированной техники.