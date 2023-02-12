В Братске капитальный ремонт детской больницы ведется по графику Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", новые подрядчики выполняют капремонт Братской городской детской больницы в соответствии с графиком.

-Ремонт филиалов детской больницы в Братске находится на контроле Администрации Президента России Владимира Путина. Вопрос о необходимости ремонта подразделений учреждения озвучили в ходе личного приема граждан, - отметили власти.

На данный момент проводится замена инженерных сетей: канализации, отопления. Отделочные работы должны завершить до сентября. На проведение капремонта двух зданий поликлиники Братской детской городской больницы выделили порядка 60 миллионов из областного бюджета.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2024 году начнут строить две поликлиники в Иркутском районе. Объекты будут рассчитаны на 350 посещений в смену. Строительные работы планируют завершить до 2025 года.