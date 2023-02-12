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НовостиОбщество12 февраля 2023 11:01

В Иркутске 15-летнего подростка нашли живым

О пропаже ребенка стало известно вчера
Елена СИНИЦА
В Иркутске нашли 15-летнего подростка нашли живым

В Иркутске нашли 15-летнего подростка нашли живым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Розыск 15-летнего подростка в Иркутске окончен. Ребенок найден живым. Об этом ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Найден, жив, - прокомментировали в отделении полиции.

Других подробностей о произошедшем не приводится.

Напомним, в отделение полиции родители 15-летнего подростка обратились в субботу, 11 февраля. Ребенок не вернулся из школы, а его мобильный телефон был выключен.

Ранее "КП-Иркутск" также сообщала, что в Иркутском районе семейная пара предстанет перед судом за жестокое убийство женщины. Компания распивала алкогольные напитки, но в один момент между ними возник конфликт. Тогда мужчина вонзил нож в спину женщине. Его супруга же участвовала в избиении 39-летней потерпевшей. После этого супруги нанесли женщине не менее 15 ударов ножом. Тело они скинули в реку, говорят в следкоме.