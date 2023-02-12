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НовостиОбщество12 февраля 2023 12:00

В селе Карлук в 2023 году появятся новые площадки под ТКО

На эти цели уже выделена субсидия
Елена СИНИЦА
В селе Карлук в 2023 году появятся новые площадки под ТКО

В селе Карлук в 2023 году появятся новые площадки под ТКО

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в селе Карлук Иркутского района в 2023 году создадут новые площадки под ТКО. Об этом рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Оюун Базарова.

– В 2022 году Карлукское сельское поселение получило субсидию в размере 1,7 миллиона рублей. Было приобретено 15 контейнеров, обустроено семь контейнерных площадок, - напомнила Базарова.

Все эти площадки находятся в надлежащем состоянии. В этом году муниципалитет получил еще одну субсидию - 2,8 миллиона рублей. На эти деньги приобретут еще 15 контейнеров, обустроят новые площадки, рассказала Оюун Базарова.

Раньше "КП-Иркутск" сообщала, что в Братске капитальный ремонт детской больницы ведется по графику. Ремонт находится на контроле Администрации Президента России Владимира Путина. Отделочные работы должны завершить до сентября.