В селе Карлук в 2023 году появятся новые площадки под ТКО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в селе Карлук Иркутского района в 2023 году создадут новые площадки под ТКО. Об этом рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Оюун Базарова.

– В 2022 году Карлукское сельское поселение получило субсидию в размере 1,7 миллиона рублей. Было приобретено 15 контейнеров, обустроено семь контейнерных площадок, - напомнила Базарова.

Все эти площадки находятся в надлежащем состоянии. В этом году муниципалитет получил еще одну субсидию - 2,8 миллиона рублей. На эти деньги приобретут еще 15 контейнеров, обустроят новые площадки, рассказала Оюун Базарова.

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