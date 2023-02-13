Пять человек погибли, 37 получили травмы в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

На дорогах Приангарья с 6 по 12 февраля произошло 32 дорожно-транспортных происшествия. В этих ДТП погибли пять человек. Еще 37 сибиряков получили различные травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Мы составили рейтинг ДТП за прошедшую неделю, - говорят инспекторы. – Чаще всего автоаварии происходили из-за неправильно выбранной скорости для конкретных дорожных условий. Таких ДТП было шесть. Такое же количество аварий произошло из-за нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части.

Далее причинами ДТП – по 4 раза – стали несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода. Дважды за неделю водители попали в ДТП из-за выезда на встречную полосу.

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