Сибирячка в Братске за деньги заключила фиктивный брак с иностранцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье Братский городской суд приговорил двух мужчин и женщину к лишению свободы условно за организацию незаконной миграции путем заключения фиктивного брака. Они получили за данное преступление сроки от двух до двух с половиной лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Подсудимые предложили братчанке деньги за то, чтобы она расписалась с иностранцем, женщина согласилась.

- Для того, чтобы брак был зарегистрирован в кратчайшие сроки, злоумышленники получили подложную справку о беременности женщины, - рассказали в ведомстве. - Также организовали получение фиктивного медицинского заключения и иных документов, на основании которых иностранный гражданин получил разрешение на временное пребывание в стране без учета квоты, утвержденной правительством России.

Произошло это еще в 2019 году. Преступление тогда обнаружили сотрудники ФСБ региона. Накануне обвиняемые услышали свой приговор. Отмечается также, что брак между братчанкой и иностранцем был признан недействительным.

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