Готовность обхода города Усолье-Сибирское к концу года составит более 70%. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Строительство обхода города Усолье-Сибирское идет согласно графику. Сейчас четыре из пяти путепроводов готовы на 80%. При этом мостовые переходы полностью выполнены. Теперь на готовых участках продолжится установка металлического барьерного ограждения. Далее специалисты приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- К декабрю готовность обхода должна составлять более 70%. Дорожникам предстоит в полном объеме завершить возведение земляного полотна, уложить асфальтобетонную смесь общей протяженностью 15 км включая верхние слои, - отмечают в учреждении.

Также на этом объекте возведут 5 путепроводов, 5 мостов и 6 транспортных развязок. Вдоль трассы установят 29 километров линий наружного освещения, 64 километра барьерного ограждения. Для пешеходов и пассажиров здесь откроют 2 крытых надземных пешеходных перехода и 4 автобусные остановки.

Напомним, ранее эксперт поделился с «Комсомолкой», что происходит с ценами на квартиры в Иркутске. Рост цен на недвижимость в стране замедлился - об этом говорят аналитики. Однако по данным Иркутскстата, стоимость квадрата в новостройках за последние два года выросла с 75,7 до 108,6 тысячи рублей, а на вторичке - с 62,9 до 86,9 тысячи рублей. Станет ли жилье доступнее?

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