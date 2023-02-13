Процедуру оформления документов по гаражной амнистии упростят в Иркутской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приангарье упростят процедуру гаражной амнистии. Это значит, что автолюбителям будет легче оформить земельный участок, на котором располагается их гаражный бокс. Зачастую владельцев просят предоставить пакет документов, некоторые из которых выдавались очень давно, либо никогда не выдавались. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- По словам спикера ЗС Александра Ведерникова, сейчас совместно с региональным министерством имущественных отношений ведется работа над законопроектом, который расширит перечень документов, подтверждающих обоснованность участия гражданина в гаражной амнистии, - отметили в Заксобрании региона. - Например, к ним могут быть отнесены справка гаражного кооператива и членская книжка гаражного кооператива.

Также Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо увеличить количество мест, где можно подать документы. Пять паспортных столов на весь Иркутск недостаточно. Есть перспективы, что вскоре эта услуга станет доступна в многофункциональных центрах.

Напомним, строительство обхода города Усолье-Сибирское идет согласно графику. К декабрю 2023 года объект должен быть готов на 70%, а в октябре следующего года - введен в эксплуатацию. Сейчас мостовые переходы полностью выполнены. Теперь на готовых участках продолжится установка металлического барьерного ограждения. Далее специалисты приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

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