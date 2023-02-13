В Ольхонском районе 12 быстровозводимых модульных отелей откроются летом 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Уже этим летом для туристов Приангарья станут доступны современные модульные отели. 12 быстровозводимых домиков уже практически готовы к приему гостей на берегу Малого моря в Ольхонском районе. Осталось завершить внутреннюю отделку. Бронировать номера здесь будет возможно только с июля.

Гостиничный комплекс «Баяр» расширен за счет резервного фонда Правительства России. Иркутская область стала одним из 19 регионов страны, получивших деньги на эти цели. Проекты уже в процессе реализации на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске и эко-парка «Озера на Снежной» в Слюдянском районе.

Напомним, близится самый романтичный день в году. Ранее «Комсомолка» поделилась с читателями, куда влюбленным отправится 14 февраля в Иркутске. В театр, на выставку, в кино. И не только. Как и в прошлом году, праздничную программу подготовили многие заведения города.

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