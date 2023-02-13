453 жилищных сертификата выдали детям-сиротам в Иркутской области после вмешательства прокуратуры. Фото: Управления Генеральной прокуратуры России по СФО.

По инициативе прокуроров Сибири в каждом регионе действует закон, который предусматривает для людей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительную меру социальной поддержки в виде жилищного сертификата на приобретение квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры России по СФО.

Целенаправленная работа прокуроров в Сибирском федеральном округе в 2022 году помогла обеспечить жилищными сертификатами более 1800 детей-сирот. Из них больше всего – в Алтайском (479) и Красноярском (300) краях, Иркутской (453), Омской (201), Новосибирской (138) и Кемеровской (122) областях. Таким образом, Приангарье вошло в тройку лидеров по данному показателю в Сибири.

Работники прокуратуры, осуществляя надзор, внимательно относятся к интересам граждан нашего государства и рассчитывают, что молодые люди, получив такую поддержку, создадут счастливые семьи, повлияют на демографическую ситуацию в стране, воспитают законопослушных детей и повысят качество своей жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый тяжелый случай за 10 лет: хирурги успешно пересадили кожу годовалой девочке с некрозом. (подробности)

Усатый спасатель. Пожарные выходили сбитого машиной котенка и приняли "на работу" в часть. В Забайкалье пожарные спасли сбитого машиной котенка и оставили в части.(подробности)

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на квартиры в Иркутске. За два года квадрат в новостройках в Иркутске подорожал на 33 тысячи рублей. (подробности)