Оформление земли под гараж упростят в Иркутской области

Александр Ведерников: Оформление документов в рамках гаражной амнистии станет проще и удобнее для людей.

Оформить в собственность земельный участок под гаражным боксом в Иркутской области станет проще, - сообщил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.

Во время приема граждан к нему обратился житель Иркутска. Мужчина еще в декабре приходил в областной парламент и просил помощи в решении проблем, связанных с оформлением земли под гаражом. В результате вопрос решен положительно при участии администрации города.

- Гаражная амнистия развивается, в городе процесс идет. Однако поступают обращения, связанные с правовой регламентацией, - сказал Александр Ведерников.

Так, сегодня граждане должны предоставить документы, которые подтверждают принадлежность объекта. Однако так как гаражи выделялись давно, документы, как правило, утеряны.

В связи с этим в ЗС совместно с министерством имущественных отношений работают над законопроектом, который расширит перечень документов, подтверждающих обоснованность участия гражданина в гаражной амнистии. Например, достаточно будет справки гаражного кооператива и членской книжки.

- Необходимо и проработать возможности подачи документов через многофункциональные центры. Оформление документов должно быть проще и удобнее, - добавил Александр Ведерников.