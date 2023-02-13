Гайдай-диктант «Помедленнее, я записываю» написали более двух тысяч человек Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В акции Гайдай-диктант «Помедленнее, я записываю» приняли участие больше 2000 человек. В честь великого кинорежиссера в день мероприятия было открыто больше сотни площадок в 38 регионах России и в Кыргызстане. Даже сами организаторы не ожидали, что диктант приобретет такие масштабы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Участники написали текст диктанта под диктовку автора - писателя и педагога Анны Масленниковой. Их задачей было не только показать владение грамматикой, но и найти спрятанные в тексте цитаты из фильмов Леонида Иовича, указав название этих кинолент, - рассказали в мэрии. - Затем необходимо было проверить себя и получить оценку за каждый этап работы.

В настоящее время организаторам уже поступают вопросы о повторении акции через год.

Тем временем написать диктант можно в удобное время в оффлайн-режиме. Материалы будут опубликованы на сайте gaidaicenter.ru.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в преддверии юбилея Леонида Гайдая в Иркутске была найдена его неизвестная фотография времен Великой Отечественной войны. Также в праздновании приняла участие его единственная внучка, которая поделилась подробностями своей жизни, а также, почему она отказалась от карьеры актрисы.

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