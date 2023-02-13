В селе Алыгджер продолжают монтаж здания школы-сада Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в селе Алыгджер Нижнеудинского района продолжается монтаж здания школы-детского сада. Оно имеет модульную конструкцию сборно-разборного быстровозводимого здания.

- Здесь разместится школа на 60 мест и детский сад на 40 мест, а также помещения для интерната на 20 мест, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Напомним, что в 2019 году здания школы и детского сада в этом селе попали в зону паводка. После этого и было принято решение построить новое здание. Сейчас дети продолжают учиться в старом здании.

На сегодняшний день в этой школе обучаются 88 детей, 16 из которых доставляются авиационным транспортом из другого населенного пункта Тофаларии – деревни Нерха. Эти дети проживают в пришкольном интернате на протяжении учебного года.

На данный момент подрядчик смонтировал полностью здание школы, проводит монтаж по внутренним системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 453 жилищных сертификата выдали детям-сиротам в Иркутской области после вмешательства прокуратуры.

Помимо этого, стало известно, что в Ольхонском районе 12 быстровозводимых модульных отелей откроются летом 2023 года.