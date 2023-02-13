Изменения в бюджет и в закон о поддержке студентов в Иркутской области рассмотрят на сессии ЗС.

Коллегия Законодательного Собрания Иркутской области утвердила проект повестки сессии 15 февраля. Заседание прошло под председательством спикера ЗС Александра Ведерникова. Депутаты рассмотрят 30 вопросов.

Один из основных это изменения в бюджет на 2023 и последующие два года. Предлагается увеличить доходы на 2023 год на 1,1 миллиард рублей за счет безвозмездных поступлений в виде трансферта на финансирование дорожной деятельности. Таким образом, общий объем доходов составит 249,3 млрд. Увеличатся и расходы, которые направят на развитие образования, на противодействие ЧС, в сферу здравоохранения, культуры.

Кроме этого, на сессии будут рассмотрены изменения в закон о господдержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных и муниципальных образовательных организациях.

На правительственном часу депутаты обсудят поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Кстати, 13 февраля в ЗС обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей, а также вопрос льготного проезда в электричках школьников и студентов. Так, 28 млн рублей направят в 2023 году на ремонт детских лагерей.