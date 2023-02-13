41 объект модернизируют на участках БАМа и Транссиба в 2023 году Фото: Иван Макеев

На Восточно-Сибирской железной дороге запланировали проведение модернизации 41 объекта инфраструктуры. Из них 37 – на БАМе и четыре – на Транссибе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Например, в планах построить пять разъездов, шесть двухпутных вставок, возвести вторые пути на четырех перегонах, построить дополнительные приемо-отправочные пути на станции Таксимо и реконструировать станцию Северобайкальск, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Что касается Транссибирской магистрали, то здесь запланировано укомплектование тяговых подстанций дополнительным оборудованием.

Ранее сообщалось, что на установку 100 камер фотовидеофиксации в Иркутской области выделят 425 миллионов. Кроме этого, решается вопрос долгосрочной аренды ещё 200 камер. Установка камер запланирована в 2023 году.