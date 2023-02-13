10 тысяч тюльпанов вырастили в “Горзенехозе” Иркутска

К 14 февраля в иркутском "Горзеленхозе" вырастили 10 тысяч тюльпанов. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В иркутском “Горзелензозе” вырастили несколько сортов тюльпанов к 14 февраля: махровые, белые, малиновые, красно-желтые и розово-белые - всего около 10 тысяч цветов распустились и отправятся на прилавки. Специалисты говорят, что в этом году тюльпанов в два раза больше, чем в прошлом. Тогда к Дню всех влюбленных на продажу отправили только 5 тысяч цветов. Но основной период цветения придется к 8 марта. Работники муниципального предприятия обещают рекордных 500 тысяч тюльпанов.

- К 8 марта порадуем иркутянок тюльпанами 26 сортов: от снежно-белого до темно-бордового и ярко-алого, - рассказала мастер агрокомплекса МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш. -Только махровых будет 45 тысяч. Половина сортов - новые для предприятия. Некоторые из них имеют несвойственный весенним цветам аромат. Например, тюльпаны «Чойс» пахнут жасмином, а «Оранж шерпа» - свежесрезанной розой.

Благодаря современным методам, в “Горзеленхозе” научились регулировать высоту и крупность цветов. Для этого на предприятии есть отечественный программный комплекс.

– Несмотря на все вызовы времени, мы продолжаем обновлять материально-техническую базу наших муниципальных предприятий, ищем и находим пути для того, чтобы они работали еще эффективнее, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Благодаря грамотному подходу к организации работы «Горзеленхоз» ежегодно ставит новые рекорды. Наше иркутское предприятие занимает те ниши, которые раньше удерживали зарубежные компании.