На междугороднем автобусе Ангарск-Иркутск проезд подорожает до 140 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 марта 2023 года проезд на междугородних автобусах №372 и 375 по направлению Ангарск-Иркутск поднимется. Об этом сообщил перевозчик ООО "АвтоСиб" на своем официальном сайте.

-Вниманию пассажиров! Произведена индексация стоимости проезда в соответствии с уровнем инфляции. С 1 марта 2023г. стоимость одной поездки по маршрутам Ангарск-Иркутск 372, 375 составит 140 рублей, - говорится в сообщении перевозчика.

Более подробной информации о причинах повышения цен перевозчик не сообщил. Однако отметим, что ранее перевозчик планировал поднять цены с 110 до 150 рублей. Правда, после этого жители городов обратились в антимонопольное ведомство, которое начало проверку в отношении перевозчиков.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 41 объект модернизируют на участках БАМа и Транссиба в 2023 году. Например, планируется реконструировать станцию Северобайкальск.