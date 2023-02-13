Вице-премьер Абрамченко заявила о ликвидации с Усольехимпрома самых опасных отходов

Вице-премьер Абрамченко заявила о о ликвидации с Усольехимпрома самых опасных отходов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила о ликвидации с площадки предприятия «Усольехимпром» опасных отходов, которые несли самый серьезный риск для населения.

-Ранее перезатаренные отходы II–IV классов опасности увезли на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам. Они больше не угрожают жителям города Усолья-Сибирского и экосистеме реки Ангары, - прокомментировала Абрамченко.

По ее словам, это важный шаг для того, чтобы избежать экологического бедствия на территории. Отметим, что поручение о ликвидации экологического вреда на этой площадке дал Президент страны Владимир Путин.

Ранее на этой территории ликвидировали скважины с накопленными отходами. Что касается планов на 2023 год, то предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что на междугороднем автобусе Ангарск-Иркутск проезд подорожает до 140 рублей.