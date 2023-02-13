В Иркутске начальника коммерческого отдела Центрального рынка обвиняют в получении взятки Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске начальник коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

-Следственный отдел предъявил обвинение начальнику коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» в получении взятки, - говорят в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское». По данным следствия, начальник коммерческого отдела рынка получил взятку от предпринимателя. Ее размер составил 150 тысяч рублей.

Деньги давались за способствование заключению дополнительного соглашения к договору о предоставлении торгового места. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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