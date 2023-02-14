В Иркутской области ракетные комплексы «Ярс» сменили полевые позиции Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс» выполнили смену полевых позиций в Иркутском ракетном соединении.

- Наряду с задачами и вводными по совершению маневренных действий ПГРК «Ярс», обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования. Ракетчики выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - пояснил командир группы Федор Жеребенков.

Напомним, школьники из Приангарья поздравили военных с Днем защитника Отечества, написав им письма и открытки. Ребята передали искренние пожелания и слова поддержки, а также приложили в подарок рисунки. Девочки и мальчики поделились с адресатами своими мечтами, увлечениями и историями о школе. В свою очередь военнослужащие Иркутского ракетного соединения провели для учеников урок мужества.