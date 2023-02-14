Жители Иркутской области стали в 2 раза реже покупать автомобили Фото: Василий Вахрин

Специалисты Иркутскстата вновь делятся данными за 2022 год. Так, в Приангарье значительно сократилось число продаж непродовольственных товаров, из-за чего годовой оборот розничной торговли уменьшился на 4,5% и составил 530,3 млрд рублей. К примеру, легковые автомобили по сравнению с 2021 годом стали приобретать в 2 раза реже, одежду - на 21%, обувь - на 14%. При этом вырос спрос на продукты.

- В 2022 году по сравнению с 2021-м в Иркутской области на 20,8% вырос оборот общественного питания. По данным Иркутскстата, он составил 26,9 миллиарда рублей, - отмечают эксперты.

Фото: Иркутскстат

За прошлый год было оказано платных услуг на 140,0 млрд рублей, что составляет 106,9% к соответствующему периоду 2021 года. Значительный рост зафиксирован в сфере культуры и туризма.

При этом в структуре платных услуг наибольший удельный вес составляют коммунальные (21,5%), транспортные (19,5%), телекоммуникационные (14,3%) и медицинские услуги (8,9%).

Напомним, сегодня, 14 февраля, во всем мире празднуют День всех влюбленных. Ранее «Комсомолка» делилась подробным прогнозом погоды для иркутян. Синоптики пообещали, небесная канцелярия не разочарует горожан. Ведь днем столбик термометра покажет всего -8 градусов. К слову, в честь Дня святого Валентина в иркутском «Горзеленхозе» вырастили 10 тысяч тюльпанов различных цветов и сортов.

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