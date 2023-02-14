Льготы при поступлении в вузы получат дети участников СВО в Иркутской области

Дети участников СВО получат льготы при поступлении в вузы.

Минобр РФ разработал приказ, по которому расширяется перечень лиц, имеющих право поступать в вузы на льготных основаниях. Теперь право на прием в пределах отдельной квоты будут иметь дети участников СВО, добровольцев и мобилизованных. В Иркутской области на ближайшем собрании Совета ректоров 16 февраля будет обсуждаться механизм внедрения новшества. Об этом стало известно на во время приема граждан по личным вопросам. К спикеру Законодательного Собрания региона Александру Ведерникову обратилась жительница Иркутска Ирина Выборова.

Она рассказала, что супруг сейчас на Донбассе, а сын в этом году планирует поступать в вуз. И вопрос поддержки семьи актуален. Александр Ведерников отметил, что депутаты готовы включиться в эту работу, оперативно решить вопросы законодательного регулирования.

Кроме того, на приеме граждан обсуждался вопрос поддержки иностранных студентов-медиков. Дело в том, такие студенты хотят подрабатывать в больницах и даже готовы ехать работать в территории, однако иностранцев неохотно принимают на работу. По словам ректора Иркутского медицинского университета Игоря Малова, всего в вузе обучается 424 иностранных студента.

- У нас многие больницы страдают от нехватки кадров. Решение задачи по трудоустройству иностранных студентов будет взаимовыгодным, - сказал Александр Ведерников. Он считает, что не хватает информации, необходимо проработать вопросы трудоустройства с учреждениями и миграционной службой.