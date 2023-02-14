На 20,8% вырос оборот общественного питания в Иркутской области Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает Иркутскстат, годовой оборот розничной торговли в регионе составил 530,3 миллиарда рублей в 2022 году. В сопоставимых ценах это на 4.5% меньше, чем годом ранее.

-Основная причина – сокращение продаж непродовольственных товаров, имеющих весомую долю в обороте розничной торговли, - говорят в ведомстве.

Например, продажи легковых автомобилей в сравнении с 2021 годом снизились в два раза, а розничная торговля одеждой и обувью - на 21% и 14% соответственно.

Интересно, что впервые с 1985 года удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (50,5%) превысил долю непродовольственных товаров.

Также сообщается, что оборот общественного питания год в 2022 году составил 26,9 миллиарда рублей, превысив показатели 2021 года на 20,8%.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что льготы при поступлении в вузы получат дети участников СВО в Иркутской области.