14 февраля в центре Иркутска загорелось двухэтажное здание с кафе

14 февраля центре Иркутска загорелось двухэтажное здание с кафе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Во вторник, 14 февраля, в центре Иркутска произошел пожар. Загорелось двухэтажное здание с кафе на улице 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов. Люди эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет, - отчитались в МЧС. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли деревянного двухэтажного здания шел дым. Теперь проводятся работы по ликвидации открытого горения внутри здания.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что хирурги Бодайбо успешно прооперировали пациента с ранением в области сердца. Пациенту остановили кровотечение, провели хирургическое удаление части пораженного перекарда. После этого мужчину переместили в реанимационное отделение, рассказали в министерстве здравоохранения Иркутской области.