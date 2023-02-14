Иркутск встал в 8-балльные пробки из-за пожара в центре города. Фото: яндекс пробки

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в Иркутске сейчас наблюдаются заторы на дорогах в восемь баллов.

Судя по картам, тяжелее всего обстановка на улицах Ленина, Марата, Карла Маркса, Чкалова, а также вблизи аллеи ангелов Донбасса.

Помимо этого, в пробку встрянут и те, кто сейчас проезжает по улицам Карла Либкнехта и Аэрофлотской.

Можно предположить, что пробки образовались из-за произошедшего пожара в центре Иркутска на улице 3 июля. Загорелось двухэтажное здание с кафе. К месту происшествия выезжали пять пожарных расчетов. Люди эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.

Специалисты МЧС уже смогли локализовать пожар. Угрозы его перехода на соседние здания нет. Сейчас продолжается тушение пожара. Внутри в условиях сильного задымления работают два звена газодымозащитной службы.