Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 15 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Иркутске 15 февраля анонсировали в ответственной за энергосбыт компании. Жителей десятков адресов предупредили о том, что будут перебои со светом в разное время.

Отключение света в Иркутске 15 февраля

Перебои с электричеством будут ждать жителей трех районов: Октябрьского, Правобережного и Свердловского. Безусловно, без света не останутся районы полностью. Отключения света коснутся отдельных улиц и домов, говорят в энергоснабжающей организации.

Отключение света в Иркутске 15 февраля произойдет в разное время. Кому-то повезло и придется посидеть без света несколько часов. Есть и те, кого можно назвать совсем счастливчиками - отключение произойдет ночью. Но есть и те, к кому фортуна повернулась спиной - без света придется побыть не час, и даже не два.

Всю информацию об отключениях компания предоставила в таблицах. В них вы можете либо найти свой адрес и подготовиться к отключению, либо не найти и обрадоваться.