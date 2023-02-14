Переправу на остров Ольхон озера Байкал планируется открыть 17 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областное МЧС поступает немало вопросов по поводу того, когда же будет запущена ледовая переправа на остров Ольхон озера Байкал. Теперь дата стала известна.

- Буквально несколько минут назад закончилось совещание с подрядной организацией, которая производит работы по обустройству ледовой переправы. Трасса практически готова, выставлены вешки и знаки, - говорят в ведомстве.

В том случае, если погодные условия не изменятся и на льду не возникнут трещины и промоины, то переправа откроется уже в предстоящую пятницу - 17 февраля.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что около 13 тысяч тонн снега вывезли с территории многоквартирных домов Иркутска. Грейдирование дворовых территорий и внутриквартальных проездов выполняют управляющие организации. Периодичность таких работ устанавливают собственники жилых помещений МКД.