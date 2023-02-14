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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:30

Переправу на остров Ольхон озера Байкал планируется открыть 17 февраля

Однако это будет зависеть от погодных условий
Елена СИНИЦА
Переправу на остров Ольхон озера Байкал планируется открыть 17 февраля

Переправу на остров Ольхон озера Байкал планируется открыть 17 февраля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областное МЧС поступает немало вопросов по поводу того, когда же будет запущена ледовая переправа на остров Ольхон озера Байкал. Теперь дата стала известна.

- Буквально несколько минут назад закончилось совещание с подрядной организацией, которая производит работы по обустройству ледовой переправы. Трасса практически готова, выставлены вешки и знаки, - говорят в ведомстве.

В том случае, если погодные условия не изменятся и на льду не возникнут трещины и промоины, то переправа откроется уже в предстоящую пятницу - 17 февраля.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что около 13 тысяч тонн снега вывезли с территории многоквартирных домов Иркутска. Грейдирование дворовых территорий и внутриквартальных проездов выполняют управляющие организации. Периодичность таких работ устанавливают собственники жилых помещений МКД.