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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:59

15 новых комбинированных дорожных машин получила Иркутская область

На это потратили 60 миллионов рублей
Елена СИНИЦА
15 новых комбинированных дорожных машин получила Иркутская область

15 новых комбинированных дорожных машин получила Иркутская область

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно "КП-Иркутск", дорожная служба области получила ключи от новой техники. Предприятие приобрело спецтехнику благодаря субсидии из областного бюджета на сумму более 60 миллиона рублей. – Сейчас в распоряжении Дорожной службы 110 комбинированных дорожных машин, а нужно – 150. Именно поэтому поддержку предприятию продолжат оказывать.

Техника будет работать во всех филиалах службы. Поясним, что они есть в Иркутском, Ангарском, Усольком, Зиминском, Заларинском, Качугском, Казачинско-Ленском, Бодайбинском, Киренском и Куйтунской районах.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что переправу на остров Ольхон озера Байкал планируется открыть 17 февраля. Однако все-таки открытие будет зависеть от погодных условий: на льду не должно быть трещин и промоин. Если же все пойдет по плану, то открытие состоится в намеченную дату.