15 новых комбинированных дорожных машин получила Иркутская область Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно "КП-Иркутск", дорожная служба области получила ключи от новой техники. Предприятие приобрело спецтехнику благодаря субсидии из областного бюджета на сумму более 60 миллиона рублей. – Сейчас в распоряжении Дорожной службы 110 комбинированных дорожных машин, а нужно – 150. Именно поэтому поддержку предприятию продолжат оказывать.

Техника будет работать во всех филиалах службы. Поясним, что они есть в Иркутском, Ангарском, Усольком, Зиминском, Заларинском, Качугском, Казачинско-Ленском, Бодайбинском, Киренском и Куйтунской районах.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что переправу на остров Ольхон озера Байкал планируется открыть 17 февраля. Однако все-таки открытие будет зависеть от погодных условий: на льду не должно быть трещин и промоин. Если же все пойдет по плану, то открытие состоится в намеченную дату.