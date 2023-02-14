На Байкале вблизи Листвянки столкнулись судно и квадроцикл

На Байкале вблизи Листвянке столкнулись судно и квадроцикл Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия на озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

-14 февраля 2023 года на Байкале в районе поселка Листвянка столкнулись судно на воздушной подушке "Хивус" с квадроциклом. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир квадроцикла, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет, - говорят в ведомстве.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины происходящего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что самолет рейсом Мирный-Иркутск пришлось развернуть из-за неисправности одной из систем. Сейчас следователи организовали проверку для выяснения причин произошедшего. По предварительным данным во время полета сработал датчик неисправности системы кондиционирования.