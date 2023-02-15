До -9 ожидается в Иркутске в среду, 15 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 15 февраля 2023 ожидается с переменной облачностью. В течение дня будет идти снег, осадки прекратятся ближе к вечеру. Об этом КП-Иркутск рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 15 февраля 2023: прогноз

- В Иркутске дует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Днем температура воздуха составит -7…-9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 728 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 74%. По прогнозу выпадет до 9% от месячной нормы осадков.

Погода в Иркутской области 15 февраля 2023 также предполагает переменную облачность, в районах тоже выпадут небольшие осадки. Порывы ветра в Приангарье могут достигать 14 м/с. Столбики уличных термометров в регионе покажут -7…-12, местами будет холоднее, до -16…-21 градуса.

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