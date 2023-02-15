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НовостиОбщество15 февраля 2023 1:38

Свет отключили из-за аварии в СНТ по Мельничной Пади в Иркутском районе 15 февраля

Бригада оперативно подключила пользователей, без электричества сейчас часть одного садоводства
Мария КНЯЗЕВА
Свет отключили из-за аварии в СНТ по Мельничной Пади в Иркутском районе 15 февраля

Свет отключили из-за аварии в СНТ по Мельничной Пади в Иркутском районе 15 февраля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутском районе 15 февраля произошло аварийное отключение света. Без электричества остались несколько СНТ, расположенных в районе дороги в Мельничную Падь. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Бригады оперативно выехали на место, определили причину отключения и свет уже вернулся в большинство домов.

- Электроснабжение большей части потребителей восстановлено, - отчитались специалисты. - В настоящее время без электроэнергии остается часть потребителей в СНТ Восовец.

На месте продолжают работать специалисты. Они занимаются аварийно-восстановительными работами на кабельной линии. Устранить неисправности планируют до 15.00 по местному времени.

Напомним, накануне было отключение света в поселке Молодежный. Там без электроснабжения осталось порядка 650 домов. По словам членов ТСЖ, отключение произошло из-за несанкционированных работ энергетиков, жители планируют обратиться в прокуратуру.