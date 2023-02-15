23 года лишения свободы назначили жителю Братска за убийство соседа и его матери Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Присяжные Иркутского областного суда признали сибиряка виновным в двойном убийстве и уничтожении чужого имущества. Известно, что 12 января прошлого года пьяный 35-летний мужчина находился в доме своего соседа в городе Братске. Между знакомыми вспыхнула ссора, из-за чего разъяренный гость напал на хозяина с ножом. После нескольких ударов 48-летний братчанин погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области.

- С целью скрыть следы преступления злоумышленник поджог дом, в котором, как ему было известно, находилась 81-летняя мать погибшего в беспомощном состоянии, поскольку в силу болезни не могла самостоятельно передвигаться, - рассказали о пугающих подробностях преступления в ведомствах. - Смерть женщины наступила от отравления угарным газом.

В этот же день преступник был задержан следователями СК совместно с полицейскими и заключен под стражу.

Вину в содеянном душегуб не признал. Однако государственным обвинителем были представлены все необходимые доказательства. Присяжные обоюдно пришли к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Его приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет наказания в тюрьме, остальной части срока в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

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