Две дамбы введут в эксплуатацию в пострадавших от паводков районах Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На севере Приангарья, в Нижнеудинске и Октябрьском, завершили работы по строительству двух дамб от затопления водами реки Уды. Всего в регионе необходимо построить 11 подобных объектов. Три из них ввели в эксплуатацию в 2021 году, три - в 2022.

Стоимость возведения инженерной защиты протяженностью 17 км в Нижнеудинске составила свыше 2,1 млрд рублей. В настоящее время специалисты готовят документы для введения ее в эксплуатацию. В январе достроили дамбу в Октябрьском. Ее протяженность - 5,3 км, работы обошлись в 590 млн рублей. Сейчас подрядчики устраняют имеющиеся замечания.

Тем временем в Иркутской области продолжают возводить еще три дамбы. Одна из них расположена в Тулуне и предназначена для защиты от затопления водами реки Ия, две другие - в Бирюсе и Шиткино Тайшетского района, для защиты от затопления водами реки Бирюсы.

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