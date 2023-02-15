Более 30 мероприятий пройдут во время Белого месяца в Усть-Ордынском Бурятском округе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне привыкли отмечать Новый год дважды. Второе торжество - это Сагаалган или, в переводе с бурятского, Белый месяц. Это главный календарный праздник у буддийских народов Сибири. Во время Сагаалгана необходимо говорить добрые слова, дарить подарки и обмениваться угощениями. В этом году празднование начнется 21 февраля и завершится 21 марта.

В Усть-Ордынском Бурятскогом округе первый день Белого месяца объявлен выходным. Сначала в киноконцертном зале «Эрдэм» состоится открытие, затем гости и жители Усть-Ордынского смогут присоединиться к фестивалю народных игр. В программе: соревнования по стрельбе из лука среди взрослых, а также традиционные игры в кости «шагай наадан» и в шахматы «шатар» для девушек и парней до 18 лет.

Работы заслуженного художника Бурятии Евгения Болсобоева станут частью выставки Национальном музее УОБО. Своими талантами, красотой и силой померятся участники одного из самых зрелищных конкурсов «Баатар-Дангина». Также состоится состязание между улигершинами и исполнителями одической поэзии. Центр художественных народных промыслов представит выставку мастеров и художников в селе Молька Усть-Удинского района.

Известный в Приангарье ансамбль «Степные напевы» впервые приедет с бурятскими национальными песнями и танцами в Тулун, Нижнеудинск, Саянск и Куйтун. Концерт будет благотворительным. Средства от продажи билетов пойдут на поддержку военных-участников спецоперации.