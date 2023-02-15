Под председательством Александра Ведерникова начала работу 64 сессия ЗС Иркутской области Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Утром 15 февраля в Иркутске стартовала 64 сессия областного парламента. Заседание проходит под руководством председателя Заксобрания Александра Ведерникова. Участие в нем принимают 42 депутата, а также сотрудники прокуратуры Иркутской области, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщают в пресс-службе ЗС региона.

Всего в повестку заседания включено 29 вопросов. В том числе будут приняты поправки в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Будет также рассмотрен законопроект, касающийся поддержки студентов, законопроект о комплексном развитии территории в Иркутской области, проекты законов в сфере государственного строительства, также будут внесены изменения в ряд законов в сфере образования в связи с необходимостью приведения документов в соответствие с федеральным законодательством.

Напомним, Приангарье готовится к празднованию Сагаалгана или, в переводе с бурятского языка, Белого месяца. В этом году он начнется 21 февраля и завершится 21 марта. В Усть-Ордынском Бурятском округе первый день праздника объявлен выходным. На территории УОБО запланировано проведение более 30 культурных и спортивных мероприятий. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.