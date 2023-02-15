Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 3:42

Под председательством Александра Ведерникова начала работу 64 сессия ЗС Иркутской области

Всего в повестку заседания включено 29 вопросов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Под председательством Александра Ведерникова начала работу 64 сессия ЗС Иркутской области

Под председательством Александра Ведерникова начала работу 64 сессия ЗС Иркутской области

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Утром 15 февраля в Иркутске стартовала 64 сессия областного парламента. Заседание проходит под руководством председателя Заксобрания Александра Ведерникова. Участие в нем принимают 42 депутата, а также сотрудники прокуратуры Иркутской области, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщают в пресс-службе ЗС региона.

Всего в повестку заседания включено 29 вопросов. В том числе будут приняты поправки в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Будет также рассмотрен законопроект, касающийся поддержки студентов, законопроект о комплексном развитии территории в Иркутской области, проекты законов в сфере государственного строительства, также будут внесены изменения в ряд законов в сфере образования в связи с необходимостью приведения документов в соответствие с федеральным законодательством.

Напомним, Приангарье готовится к празднованию Сагаалгана или, в переводе с бурятского языка, Белого месяца. В этом году он начнется 21 февраля и завершится 21 марта. В Усть-Ордынском Бурятском округе первый день праздника объявлен выходным. На территории УОБО запланировано проведение более 30 культурных и спортивных мероприятий. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.