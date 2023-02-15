Иркутян приглашают на наблюдение за соединением Венеры и Нептуна 15 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутян приглашают понаблюдать за соединением Венеры и Нептуна. Если небо вечером 15 февраля будет ясным, то увидеть его можно будет в телескоп на площадке рядом с Иркутским планетарием. Наблюдения начнутся в 19:00. Участие в них совершенно бесплатно. Также на YouTube-канале Иркутского регионального астрономического общества будет доступна трансляция.

- Соединением называется ситуация, когда два небесных тела наблюдаются рядом, рассказал председатель ИРАО, директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Вечером 15 февраля Нептун будет наблюдаться в одной угловой минуте от Венеры - для сравнения, диск Луны - это 30 угловых минут. Это означает, что в окуляре телескопа планеты будут очень близко. Мы сможем одновременно наблюдать Венеру - самую яркую планету - и Нептун, самую далекую и поэтому самую тусклую планету Солнечной системы. При этом видимый диаметр диска Нептуна в шесть раз меньше диаметра диска Венеры - он едва отличим от звезды даже в самые сильные телескопы.

Напомним, Приангарье готовится к празднованию Сагаалгана или, в переводе с бурятского языка, Белого месяца. В этом году он начнется 21 февраля и завершится 21 марта. В Усть-Ордынском Бурятском округе первый день праздника объявлен выходным. На территории УОБО запланировано проведение более 30 культурных и спортивных мероприятий. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

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