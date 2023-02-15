Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 4:31

В иркутском МЧС сообщили, когда откроется переправа на Ольхон

Переправу на Ольхон планируют открыть 17 февраля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Переправу на Ольхон планируют открыть 17 февраля

Переправу на Ольхон планируют открыть 17 февраля

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В иркутском МЧС сообщили, когда откроется переправа по озеру Байкал на остров Ольхон. В ведомстве отметили, что вопросы на эту тему от жителей Приангарья в последнее время поступают чаще других. Накануне, 14 февраля, прошло совещание с подрядной организацией, которая занимается строительством ледовой дороги.

- Трасса практически готова, выставлены вешки и знаки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Если погодные условия не изменятся, и на льду не появятся трещины и промоины, то переправа, которая соединит материк и остров, официально откроется уже в эту пятницу, 17 февраля.

Напомним, в этом году спасатели долго не давали точных дат открытия переправы на Ольхон. Виной всему нестабильная погода, которая неблагоприятно сказалась на состоянии льда. В середине января стояли морозы до -50, а под конец месяца потеплело до -5. Из-за этого в проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маму и папу могут посадить в тюрьму»: как мошенники выудили у 11-летнего школьника 200 тысяч рублей родительских сбережений. (подробности)

Разряд пронзил с головы до пят: нательный крестик чудом отвел удар молнии от сердца сибиряка. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08