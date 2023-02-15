В иркутском МЧС сообщили, когда откроется переправа на Ольхон

Переправу на Ольхон планируют открыть 17 февраля Фото: Елена КРИВЯКИНА

В иркутском МЧС сообщили, когда откроется переправа по озеру Байкал на остров Ольхон. В ведомстве отметили, что вопросы на эту тему от жителей Приангарья в последнее время поступают чаще других. Накануне, 14 февраля, прошло совещание с подрядной организацией, которая занимается строительством ледовой дороги.

- Трасса практически готова, выставлены вешки и знаки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Если погодные условия не изменятся, и на льду не появятся трещины и промоины, то переправа, которая соединит материк и остров, официально откроется уже в эту пятницу, 17 февраля.

Напомним, в этом году спасатели долго не давали точных дат открытия переправы на Ольхон. Виной всему нестабильная погода, которая неблагоприятно сказалась на состоянии льда. В середине января стояли морозы до -50, а под конец месяца потеплело до -5. Из-за этого в проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот.

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