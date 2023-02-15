Дни национальной кухни проходят в школах Иркутска

В школах Иркутска проходят дни национальной кухни. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Муниципальное предприятие «Комбинат питания» проводит дни русской национальной кухни в иркутских школах. Мастер-классы, тематические конкурсы и ярмарка традиционных блюд прошли в школе №5.

– Погружаем детей в тему правильного питания, - рассказала директор «Комбината питания» Любовь Пронина. - Такую идею нам подсказал мэр Иркутска Руслан Николаевич Болотов. И это очень правильно! Русская национальная еда – это всегда натуральная сбалансированная пища. Это именно то, что нужно подрастающему поколению, чтобы оставаться здоровым. Такие мероприятия познакомят ребятишек с нашими национальными блюдами. Тем более, что мы даем возможность не только попробовать, но и приготовить самим. Проект будет проходить в разных форматах в течение года во всех общеобразовательных учреждениях города.

Ученики под руководством опытных поваров готовили уху, рыбу в маринаде с перловой кашей и рыбу по-русски с картофелем.

– Попробовать себя в роли повара – это увлекательно, - поделилась впечатлениями семиклассница Алина Лукьянова. - Главное внимательно прочитать рецепт, следовать ему – и никаких трудностей. Понравилась тема, которой посвящен конкурс. Много нового узнала о русской кухне. Оказалось, что она очень полезная и разнообразная.

Лучшие блюда определяли члены жюри – сотрудники комбината, представители родительского комитета и преподаватели. Оценивали оформление и подачу, презентацию, соблюдение рецептуры, вкусовые качества, время выполнения. Победители мальчишки из 6 «Б». Каждый участник конкурса получил набор продукции детской молочной кухни.

– Мы с удовольствием поддержали эту инициативу, - прокомментировала директор школы № 5 Евгения Мазурина. - Считаю, что важно рассказывать ребятам о принципах правильного питания не только в семье, но и в школе: ведь здесь они проводят большую часть своего времени.