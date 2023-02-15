Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 4:44

Дни русской национальной кухни проводят для иркутских школьников

Акцию планируют провести во всех образовательных учреждениях города
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Дни русской национальной кухни проводят для иркутских школьников

Дни русской национальной кухни проводят для иркутских школьников

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Дни русской национальной кухни проводят для ребят в Иркутске. Первыми в акции поучаствовали ученики школы № 5. Целую недели девочки и мальчики учились на мастер-классах, снимали тематические видеоролики и самостоятельно готовили традиционные блюда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- Русская национальная еда – это всегда натуральная сбалансированная пища. Это именно то, что нужно подрастающему поколению, чтобы оставаться здоровым, – рассказала директор предприятия-организатора «Комбинат питания» Любовь Пронина. - Такие мероприятия познакомят ребятишек с нашими национальными блюдами. Тем более, что мы даем возможность не только попробовать, но и приготовить самим. Проект будет проходить абсолютно в разных форматах в течение года во всех общеобразовательных учреждениях города.

Вместе с поварами школьники готовили уху, рыбу в маринаде с перловой кашей и рыбу по-русски с картофелем. Лучшие блюда определяли члены жюри – сотрудники комбината, представители родительского комитета и преподаватели.

Напомним, Приангарье готовится к празднованию Сагаалгана или, в переводе с бурятского языка, Белого месяца. В этом году он начнется 21 февраля и завершится 21 марта. В Усть-Ордынском Бурятском округе первый день праздника объявлен выходным. На территории УОБО запланировано проведение более 30 культурных и спортивных мероприятий. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.