Дни русской национальной кухни проводят для иркутских школьников Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Дни русской национальной кухни проводят для ребят в Иркутске. Первыми в акции поучаствовали ученики школы № 5. Целую недели девочки и мальчики учились на мастер-классах, снимали тематические видеоролики и самостоятельно готовили традиционные блюда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- Русская национальная еда – это всегда натуральная сбалансированная пища. Это именно то, что нужно подрастающему поколению, чтобы оставаться здоровым, – рассказала директор предприятия-организатора «Комбинат питания» Любовь Пронина. - Такие мероприятия познакомят ребятишек с нашими национальными блюдами. Тем более, что мы даем возможность не только попробовать, но и приготовить самим. Проект будет проходить абсолютно в разных форматах в течение года во всех общеобразовательных учреждениях города.

Вместе с поварами школьники готовили уху, рыбу в маринаде с перловой кашей и рыбу по-русски с картофелем. Лучшие блюда определяли члены жюри – сотрудники комбината, представители родительского комитета и преподаватели.

Напомним, Приангарье готовится к празднованию Сагаалгана или, в переводе с бурятского языка, Белого месяца. В этом году он начнется 21 февраля и завершится 21 марта. В Усть-Ордынском Бурятском округе первый день праздника объявлен выходным. На территории УОБО запланировано проведение более 30 культурных и спортивных мероприятий. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.