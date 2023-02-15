Мемориальную доску погибшему в зоне СВО Николаю Андрееву открыли в Саянске. Фото: администрация Саянска

В Саянске прошло открытие памятной мемориальной доски на фасаде школы № 5, где учился Николай Андреев. Военнослужащий погиб весной 2022 года в Харьковской области вo вpeмя cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм. Сибиряку было всего 20 лет. Об этом в соцсетях рассказал мэр Саянска Олег Боровский.

- Николай Андреев - один из героев саянцев, который навсегда останется в нашей памяти как пример мужества и отваги, верности своему долгу и Родине, - написал градоначальник.

3 ноября прошлого года в саянском военном комиссариате за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского и служебного долга, семье бойца был вручен орден Мужества.

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