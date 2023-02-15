Хозяйственная постройка загорелась на улице Советской в Иркутске 15 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня днем, 15 февраля, спасатели выезжали на тушение пожара в центре Иркутска. В экстренные службы сообщили о том, что на улице Советской горит хозяйственная постройка. Когда сотрудники МЧС прибыли по адресу, она практически полностью была охвачена огнем.

- Площадь пожара составила 32 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ликвидировали возгорание в течение получаса. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Напомним, 14 февраля женщина заживо сгорела в бане в Усть-Ордынском. 39-летняя сибирячка уснула в раздевалке, когда загорелась включенная тепловая пушка. Односельчане заметили пожар слишком поздно.