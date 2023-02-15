Студенты-целевики по специальностям в области культуры в Иркутской области получат господдержку

Обучающиеся по специальностям в сфере культуры студенты-целевики будут получать поддержку из областного бюджета.

На сессии Законодательного Собрания 15 февраля принято решение поддержать студентов-целевиков, которые обучаются по специальностям в сфере культуры. Депутаты рассмотрели соответствующий закон и теперь студенты смогут получать поддержку в виде ежемесячных выплат. Деньги будут выделять из областного бюджета.

На выплаты могут рассчитывать целевики таких специальностей как «Теория музыки», «Инструментальное исполнительство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», а также «Народное художественное творчество», «Актерское искусство», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн».

На поддержку могут претендовать студенты-очники вузов 2-4 курсов, не имеющие академической задолженности. Сумма выплаты, которую начнут перечислять с сентября 2023 года, составит 3785 рублей.

Изменения в областной закон приняты, чтобы поддержать студентов и способствовать тому, чтобы они работали в регионе в государственных и муниципальных учреждениях культуры.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова напомнила, что поддержку также получают студенты - педагоги и медики, которые после окончания учебы поедут работать в малые города и районы Приангарья.