Умер сотрудник пожарно-спасательной службы Иркутской области Сергей Шварц-Зиндер Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Приангарье скорбит из-за невосполнимой потери. 14 февраля умер сотрудник пожарно-спасательной службы Иркутской области Сергей Шварц-Зиндер, который с 2012 года возглавлял отдел пожарно-профилактической и информационно-аналитической работы. В прошлом году из-за тяжелой болезни Сергею Николаевичу пришлось оставить свой пост. К сожалению, ему не удалось справиться с недугом.

Умер сотрудник пожарно-спасательной службы Иркутской области Сергей Шварц-Зиндер

- Сергей Николаевич запомнился коллегам, как профессионал, ответственный, честный и отзывчивый человек. Коллектив учреждения выражает искренние соболезнования его родным и близким и разделяет их скорбь, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Умер сотрудник пожарно-спасательной службы Иркутской области Сергей Шварц-Зиндер на 62-м году жизни. Церемония прощания состоится пятницу, 17 февраля, в 14:00 в ритуальном зале Смоленского кладбища.

СПРАВКА КП

Сергей Шварц-Зиндер появился на свет в 1961 году в столице Приангарья. В 1987 году молодой человек окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД и получил квалификацию инженера противопожарной техники безопасности. Долгие годы он преподавал в Восточно-Сибирском институте МВД России, где возглавлял кафедру управления и надзора в системе обеспечения пожарной службы и стал наставником для большого количества молодых специалистов. Защитил кандидатскую диссертацию. В 2010 году закончил службу в звании полковника внутренней службы. А через два года пришел на работу в ОГКУ «ПСС Иркутской области». Всю свою жизнь Сергей Николаевич посвятил пожарной охране, работе на благо общества.

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